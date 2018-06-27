"Моя вага ідеальна": Ольга Фреймут запустила флешмоб

"Давайте насолоджуватися життям!"

Телеведуча Ольга Фреймут запустила новий флешмоб, який повинен допомогти дівчатам повірити в себе. Про це повідомляє телеканал "Новий".

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут запустила новий флешмоб. Вона закликала жінок фотографуватися на вагах, так щоб було видно вагу і публікувати фотографії в Instagram з хештегом # МояВагаИдеальна.

За словами Фреймут, на запуск цього флешмобу її надихнула хвиля критики, яка пронеслася в ЗМІ та соціальних мережах в адресу ведучої про її худорбу.

"Мене часто критикують. Називають старою, анорексичною. Я зрозуміла, що критикани - заручники комплексів, якими ми страждаємо. Ділити людей на товстих і худих - це свого роду расизм. Вага в суспільстві не залежить від ваги тіла. Так, доглядати за собою життєво необхідно. Але успішні ті, хто має багате внутрішнє наповнення: освіту, харизму, манери, добре серце. Всеукраїнський флешмоб "Моя вага ідеальна" повинен допомогти дівчатам повірити в себе. Я хочу спробувати припинити сексизм. Чоловіки дозволяють собі бути пампуховими, але це не зупиняє їх займати керівні посади і вдало одружитися. Давайте теж насолоджуватися життям незалежно від того, охляле у тебе декольте або квітуче!", - розповіла Фреймут.

Телеведуча анонсувала поїздки зі своєю знімальною групою по всій Україні у підтримку свого флешмобу. Вони будуть встановлювати ваги і переконувати жінок, що не варто соромитися своєї зовнішності. Першою стала місто Одеса, на черзі Київ і Львів.

Скріншот фото (novy.tv)

До речі, Ольгу Фреймут переплутали з легендарної німецької фотомоделлю.

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