"Просто волшебство": Ольгу Фреймут перепутали с легендарной немецкой фотомоделью

Украинская телеведущая Ольга Фреймут коварно, но безобидно подшутила над своими подписчиками в соцсети

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут продемонстрировала отличное чувство юмора, запостив под видом себя в Instagram красивое черно-белое фото, на котором изображена привлекательная блондинка. На фото даже видна часть соблазнительного декольте.

Подписчики подумали, что телеведущая просто изменила имидж и отметили что такие перемены это "просто волшебство".

Фото: Клаудиа Шиффер из Instagram Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Поклонники незамедлительно отреагировали комментариями, где осыпали звезду комплиментами и сравнивали ее с разными знаменитостями. Лишь только самые внимательные заметили "подмену". Ведь она действительно очень похожа на знаменитую Клаудиа Шиффер.

Скриншот комментариев к посту (instagram.com/freimutolia)

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Позже Фреймут призналась, что опубликовала фото знаменитой немецкой топ-модели исключительно ради шутки.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Напомним, ранее телеведущая обескуражила своих подписчиков в Instagram странным вопросом.

Видео: что вы не знали об Ольге Фреймут