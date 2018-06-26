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"Просто волшебство": Ольгу Фреймут перепутали с легендарной немецкой фотомоделью

STYLERЗвёзды        26.06.2018 - 18:29
Фото: телеведущая Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
Фото: телеведущая Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Украинская телеведущая Ольга Фреймут коварно, но безобидно подшутила над своими подписчиками в соцсети

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут продемонстрировала отличное чувство юмора, запостив под видом себя в Instagram красивое черно-белое фото, на котором изображена привлекательная блондинка. На фото даже видна часть соблазнительного декольте. 

Подписчики подумали, что телеведущая просто изменила имидж  и отметили что такие перемены это "просто волшебство".

 Фото: Клаудиа Шиффер из Instagram Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Поклонники незамедлительно отреагировали комментариями, где осыпали звезду комплиментами и сравнивали ее с разными знаменитостями. Лишь только самые внимательные заметили "подмену". Ведь она действительно очень похожа на знаменитую Клаудиа Шиффер.

Скриншот комментариев к посту (instagram.com/freimutolia)

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Позже  Фреймут призналась, что опубликовала фото знаменитой немецкой топ-модели исключительно ради шутки.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Напомним, ранее телеведущая обескуражила своих подписчиков в Instagram странным вопросом.

Видео: что вы не знали об Ольге Фреймут 

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Теги: Ольга Фреймут, телеведущая
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