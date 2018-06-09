"Моя дівчинка": Ані Лорак ніжно привітала дочку з днем народження

Маленькій принцесі виповнилося сім років

Популярна співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність у РФ, привітала свою дочку Софію з днем народження. Ніжні привітання артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

У суботу, 9 червня, дочці популярної співачки Ані Лорак Софії виповнилося 7 років. На честь такої знаменної дати артистка опублікувала відразу дві фотографії з привітаннями.

Одну фотографію вона підписала російською мовою. На ній мама і дочка одягнені в схожі білі футболки і джинси.

"З днем народження моя принцеса! Моя дівчинка стала на рік дорослішими. Будь самою щасливою!"

Скріншот фото (instagram.com/anilorak)

А на другій фотографії Софія зображена в красивому бальному платті. Дівчинка позує разом з мамою на дерев'яному причалі.

"Happy Birthday!", - так підписала другу фотографію Ані Лорак.

Скріншот фото (instagram.com/anilorak)

До цих ніжних привітань приєдналися прихильники і передплатники знаменитої співачки, яких написали для Софії дуже багато теплих і приємних побажань в честь свята.

До речі, Ані Лорак показала 6-річну доньку.

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, показала свою вищу дочка, якій 9 червня цього року виповниться 7 років. 4 червня відзначається день ангела Софії. На своїй сторінці у соцмережі Instagram співачка поділилася кількома знімками з дочкою.

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