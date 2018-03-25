"Моя дочка - королева": мама Насті Каменських зробила татуювання на честь дочки

Тепер мама із зірковою донькою кращі подруги

Мама відомої співачки Насті Каменських розповіла, чому зробила собі тату, яке присвятила зоряній дочці. Про це повідомляє "24 канал".

Відома співачка Настя Каменських, яка днями випустила нову відеороботу, розповіла про свою матір, яку ніжно називає "моя Лідочка". Зірка розповідає, що в дитинстві кожне концертний виступ під наглядом мами давався їй зовсім нелегко.

"Мама дуже строго ставилася до мене і тата", - розповіла співачка.

Але з роками сувора мама і зоряна дочка стали кращими подругами. Нещодавно Настя запропонувала мамі зробити тату, і та погодилася.

"Пішли ми робити тату. Домовлялися, що обидві зробимо, я зробила, а Настя - ні", - зазначила мама співачки.

Татуювання у мами Каменських (фото: 24tv.ua)

Варто додати, що на татуюванні розміщено напис: "У мене тут Україна і корона, тому що моя дочка - королева".

Нагадаємо, відома українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, представила новий запальний кліп на пісню "Дай мені".