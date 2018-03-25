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"Моя дочь – королева": мама Насти Каменских сделала татуировку в честь дочери

STYLERЗвёзды        25.03.2018 - 13:40
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Теперь мама со звездной дочкой лучшие подруги

Мама известной певицы Насти Каменских рассказала, почему сделала себе тату, которое посвятила звездной дочери. Об этом сообщает "24 канал".

Известная певица Настя Каменских, которая на днях выпустила новую видеоработу, рассказала о своей матери, которую нежно называет "моя Лидочка". Звезда рассказывает, что в детстве каждое концертное выступление под присмотром мамы давалось ей совсем нелегко.

"Мама очень строго относилась ко мне и папе", - рассказала певица.

Но с годами строгая мама и звездная дочь стали лучшими подругами. Недавно Настя предложила маме сделать тату, и та согласилась.

"Пошли мы делать тату. Договаривались, что обе сделаем, я сделала, а Настя - нет", - отметила мама певицы.

Татуировка у мамы Каменских (фото: 24tv.ua)

Стоит добавить, что на татуировке размещена надпись: "У меня здесь Украина и корона, потому что моя дочь - королева".

Напомним, известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, представила новый зажигательный клип на песню "Дай мне".
 

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Теги: Настя Каменских
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