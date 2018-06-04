"Моя маленька принцеса": Ані Лорак показала 6-річну доньку (фото)

Зірка привітала дочку з днем ангела

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, показала свою дочка, якій 9 червня цього року виповниться 7 років. 4 червня відзначається день ангела Софії. На своїй сторінці у соцмережі Instagram співачка поділилася кількома знімками з дочкою.

"Моя маленька принцеса Софія. Любові, добра і радості", - написала виконавиця.

На одному з фото Софія цілує свою 39-річну маму - Кароліну Куєк в щоку.

Фото: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Батьком Софії є чоловік співачки – турок Мурат Налчаджіолу, за якого Ані Лорак вийшла заміж у 2009 році.

Фото: Ані Лорак і Софія (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, Ані Лорак нещодавно представила новий кліп на пісню "Сумасшедшая".

Раніше Ані Лорак знову запідозрили у плагіаті.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)