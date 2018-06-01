"Полностью скопировано": Ани Лорак снова заподозрили в плагиате

В клипе певицы заметили сходство с работами Светланы Лободы и Дженнифер Лопес

Известную украинскую певицу Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, в очередной раз заподозрили в плагиате. Недавно звезда представила клип на песню "Сумасшедшая". Поклонники исполнительницы увидели в нем схожесть с клипом Светланы Лободы на трек "Твои глаза". Также поклонники увидели сходство с клипами знаменитой певицы Дженнифер Лопес.

Клипы Лободы и Каролины Куек начинаются с того, что в кадре появляется автомобиль где-то на пустынном курортном месте.

Видео: Ани Лорак – "Сумасшедшая" (YouTube/Ани Лорак)

Видео: Светлана Лобода – "Твои глаза" (YouTube/LOBODA)

Клип прокомментировали многие пользователи сети:

"Клип красивый. Лорак красивая, отлично все... но - это так скучно, никакой идеи, песня обычная, напомнил чем-то Лободу - "Твои глаза". Все всегда очень однообразно, хотелось бы какого-то взрыва, ну, в общем, она может лучше!".

"Под Лободу косит".

"Пародия на клип Лободы "Твои глаза﻿".

"В стиле Лободы".

"Клип хороший правда слегка напоминает клип Светы Лободы прошлых сезонов , голос шикарный, но песня немного слабовата".

"Очень красиво, но полностью скопировано из нескольких клипов Дженнифер Лопес﻿".

"Копирует Лободу! Причем сильно".

"Некоторые сцены уж очень напоминают клип JLo – "I'm into you". Особенно, где она лежит на мужчине﻿".

Скриншот комментариев (YouTube/Ани Лорак)

Напомним, Ани Лорак представила новый клип.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак уличили в плагиате образа Тины Кароль.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)