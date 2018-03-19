Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Моя країна небезпечний урод": російський співак розповів, чого чекати після перемоги Путіна

STYLERЗірки        19.03.2018 - 16:20
Фото: Олексій Лебединський (facebook.com ProfessorLebedinsk)
Фото: Олексій Лебединський (facebook.com ProfessorLebedinsk)

Музикант закликав росіян швидше покидати країну, поки ще це можливо

Російський музикант Олексій Лебединський, який активно підтримує Україну, розповів, чого чекати громадянам РФ після перемоги на виборах в президенти Володимира Путіна. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні за результатами офіційних виборів Росія остаточно стала в очах всього світу небезпечним у**шукаємо. Це і є найстрашніше у виборах, що відбулися - тепер вже неможливо сказати, що лише влада злочинна, три чверті населення підтримують міжнародного злочинця, злодія і вбивцю, підтримують війни, свавілля і насильство, в тому числі над собою. Відбувся бойкот виборів, який би міг показати, що величезна частина населення не визнає псевдодемократичні ігри російської влади, провалився через розмежування опозиційних сил, що і треба владі", - написав музикант.

Скріншот (facebook.com/ProfessorLebedinsky)

"Тепер результати виборів - сигнал цивілізованого світу про те, що Росію можна в разі нових агресій з її боку знищувати разом з її народом-рабом-вбивцею-шовіністом, не церемонячись з жалюгідними 3-5 відсотками, тихо і боязко протистоять режиму людей, які навіть не в змозі виявити єдність в діях і рішучість", - зазначив співак.

"Це і страшно. Моя країна тепер - офіційний, зафіксований небезпечний урод, разом зі своєю владою і мінімум 85 відсотками народу (грудининцы і жириновцы сюди ж).Ті, хто ще може виїхати з країни, хоч на останні гроші, їдьте. Путін зі своїми відданими ідіотами і сволотою хоче головувати. Для цього є лише один козир - зброя. Вітаю всіх з виборами. Війна буде. Не сумнівайтеся", - підсумував Лебединський.

Скріншот (facebook.com/ProfessorLebedinsky)

Як раніше повідомлялося, у мережі прокоментували вибори президента РФ.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"Нам пора готуватись до розвалу Росії": Оксана Забужко прокоментувала вибори президента в РФ "Можна починати народні гуляння": Росії предрекли національну катастрофу
Теги: співак, выборы
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top