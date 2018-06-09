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"Моє життя ніколи не буде залежати від політики": Алан Бадоєв висловився про роботу в Росії

STYLERЗірки        09.06.2018 - 14:37
Фото: Алан Бадоєв (instagram.com/alanbadoev)
Фото: Алан Бадоєв (instagram.com/alanbadoev)

Продюсер знайшов рецепт "виживання" в медіа-війні

Відомий український кінорежисер, кліпмейкер і продюсер Алан Бадоєв розповів, що думає про свою роботу на території країни-агресора. Про це він повідомив в авторській програмі "Скажені пси" журналіста Олексія Тарасова, передає "Новий час".

"Ніхто і ніколи не зможе керувати моїми бажанням, думками, амбіціями і цілями. Мені складно нав'язати свою точку зору тільки тому, що я точно знаю, чому я так чи сяк хочу. І це дуже просто - обурюватися з приводу того, що ти щось робиш. Я роблю це все своє життя. Я налаштовував відносини з різними артистами різних країн, дуже довго. Я завойовував ім'я і працював на свій авторитет. Для мене, я осетин, а Осетія - це Росія, для мене все це дуже незбиране", - сказав він.

У той же час Бадоєв уточнив, що Україна і Росія не є для нього схожими країнами.

"Я ні в якому разі не кажу, що Україна - це така ж країна, як Росія. Ні, звичайно. Це абсолютно різні прекрасні країни, але в кожній країні є осередки жаху і нерозуміння, особливо якщо вони необхідні політикам для політичної гри. Моє життя ніколи не буде залежати від політики", - підкреслив продюсер.

Більш того, за словами Бадоєва, він знайшов спосіб "виживання" в медіа-війни між країнами.

"Я вважаю, ми повинні боротися з будь-якою ситуацією, ми повинні показувати, що ми кращі на будь-якій території, де ми є. Це мій внесок в цю медіа-війну. Тобто будь кращим, зроби так, щоб ти був необхідним. Зроби так, щоб, не дивлячись ні на що, до тебе приходили і працювали з тобою. З тобою, українцем", - сказав він.

Відео: Алан Бадоєв на "Скажених псах" (Youtube-канал/radioNV)

До речі, відомий український кінорежисер, кліпмейкер і продюсер Алан Бадоєв відреагував на гучний кліп опальної української співачки Світлани Лободи, де вона знялася на дев'ятому місяці вагітності.

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Теги: Алан Бадоєв, Россия, Украина
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