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"Моя жизнь никогда не будет зависеть от политики": Алан Бадоев высказался о работе в России

STYLERЗвёзды        09.06.2018 - 14:37
Фото: Алан Бадоев (instagram.com/alanbadoev)
Фото: Алан Бадоев (instagram.com/alanbadoev)

Продюсер нашел рецепт "выживания" в медиа-войне

Известный украинский кинорежиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев рассказал, что думает о своей работе на территории страны-агрессора. Об этом он сообщил в авторской программе "Скажені пси" журналиста Алексея Тарасова, передает "Новое время".

"Никто и никогда не сможет управлять мои желанием, мыслями, амбициями и целями. Мне сложно навязать свою точку зрения только потому, что я точно знаю, почему я так или сяк хочу. И это очень просто - негодовать по поводу того, что ты что-то делаешь. Я делаю это всю свою жизнь. Я настраивал отношения с разными артистами разных стран, очень долго. Я завоевывал имя и работал на свой авторитет. Для меня, я осетин, а Осетия - это Россия, для меня все это очень цельное", - сказал он.

В то же время Бадоев уточнил, что Украина и Россия не являются для него похожими странами.

"Я ни в коем случае не говорю, что Украина - это такая же страна, как Россия. Нет, конечно. Это совершенно разные прекрасные страны, но в каждой стране есть очаги ужаса и непонимания, особенно если они необходимы политикам для политической игры. Моя жизнь никогда не будет зависеть от политики", - подчеркнул продюсер.

Более того, по словам Бадоева, он нашел способ "выживания" в медиа-войне между странами.

"Я считаю, мы должны бороться с любой ситуацией, мы должны показывать, что мы лучшие на любой территории, где мы есть. Это мой вклад в эту медиа-войну. То есть будь лучшим, сделай так, чтобы ты был необходимым. Сделай так, чтобы, не смотря ни на что, к тебе приходили и работали с тобой. С тобой, украинцем", - сказал он.

Видео: Алан Бадоев на "Скажених псах" (Youtube-канал/radioNV)

Кстати, известный украинский кинорежиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев отреагировал на нашумевший клип опальной украинской певицы Светланы Лободы, где она снялась на девятом месяце беременности.

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Теги: Алан Бадоев, Россия, Украина
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