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"Возвращение, вернее врыв": Алан Бадоев прокомментировал новый клип опальной Лободы

STYLERЗвёзды        05.06.2018 - 19:32
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Он добавил, что рад за Лободу

Известный украинский кинорежиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев отреагировал на нашумевший клип опальной украинской певицы Светланы Лободы, где она снялась на девятом месяце беременности. Об этом Бадоев написал на своей странице в Facebook.

Алан отметил, что, наверняка, многие ждали, что Лобода, "с ореолом матери над головой, с двумя детьми и в белой тунике, будет долго мусолить тему матери и звезды".

"Ну быть может так и будет в нескольких крутых, тематических изданиях и спецпроектах, во второй волне Промо, но первый "удар астероида о Землю" уже сломал общепринятую картину (и слава шоу-бизнесу!)" – пишет продюсер.

Он назвал этот клип "возвращением", "врывом" певицы.

"В новой LOBODA просматриваются оттенки всего того, за что я ее люблю - смелость, точный эпатаж и креатив эпохи работ "Жить легко" и "Мишка - гадкий мальчишка", - считает кинорежиссер.

Он добавил, что рад за Лободу, ведь, по его словам, есть всего несколько артистов, которые заставляют наш шоу-бизнес двигаться вперед и делают это интересно, не скупясь.

"Да, LOBODA - ты супер звезда", - подытожил Бадоев, цитируя слова из песни в клипе певицы.

Скриншот поста (facebook.com/AlanBadoev.Director)

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода шокировала беременными плясками (видео).

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