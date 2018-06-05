Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Повернення, вірніше врив": Алан Бадоєв прокоментував новий кліп опальної Лободи

STYLERЗірки        05.06.2018 - 19:32
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Він додав, що радий за Лободу

Відомий український кінорежисер, кліпмейкер і продюсер Алан Бадоєв відреагував на гучний кліп опальної української співачки Світлани Лободи, де вона знялася на дев'ятому місяці вагітності. Про це Бадоєв написав на своїй сторінці в Facebook.

Алан зазначив, що, напевно, багато хто чекав, що Лобода, "з ореолом матері над головою, з двома дітьми і в білій туніці, буде довго мусолити тему матері та зірки".

"Ну, може так і буде в декількох крутих, тематичних виданнях і спецпроектах, у другій хвилі Промо, але перший "удару астероїда об Землю" вже зламав загальноприйняту картину (і слава шоу-бізнесу!)" – пише продюсер.

Він назвав цей кліп "поверненням", "вривом" співачки.

"У новій LOBODA проглядаються відтінки всього того, за що я її люблю - сміливість, точний епатаж і креатив епохи робіт "Жити легко" і "Ведмедик - гадкий мальчишка", - вважає кінорежисер.

Він додав, що радий за Лободу, адже, за його словами, є всього кілька артистів, які змушують наш шоу-бізнес рухатися вперед і роблять це цікаво, не економлячи.

"Так, LOBODA - ти супер зірка", - підсумував Бадоєв, цитуючи слова з пісні в кліпі співачки.

Скріншот поста (facebook.com/AlanBadoev.Director)

Раніше повідомлялося, що Світлана Лобода шокувала вагітними танцями (відео).

Світлана Лобода: наша чи не наша

Лобода вийшла в світ після народження другої дитини (фото) "Неймовірне диво": Лобода розповіла про пологи в США
Теги: Світлана Лобода
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top