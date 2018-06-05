"Повернення, вірніше врив": Алан Бадоєв прокоментував новий кліп опальної Лободи

Він додав, що радий за Лободу

Відомий український кінорежисер, кліпмейкер і продюсер Алан Бадоєв відреагував на гучний кліп опальної української співачки Світлани Лободи, де вона знялася на дев'ятому місяці вагітності. Про це Бадоєв написав на своїй сторінці в Facebook.

Алан зазначив, що, напевно, багато хто чекав, що Лобода, "з ореолом матері над головою, з двома дітьми і в білій туніці, буде довго мусолити тему матері та зірки".

"Ну, може так і буде в декількох крутих, тематичних виданнях і спецпроектах, у другій хвилі Промо, але перший "удару астероїда об Землю" вже зламав загальноприйняту картину (і слава шоу-бізнесу!)" – пише продюсер.

Він назвав цей кліп "поверненням", "вривом" співачки.

"У новій LOBODA проглядаються відтінки всього того, за що я її люблю - сміливість, точний епатаж і креатив епохи робіт "Жити легко" і "Ведмедик - гадкий мальчишка", - вважає кінорежисер.

Він додав, що радий за Лободу, адже, за його словами, є всього кілька артистів, які змушують наш шоу-бізнес рухатися вперед і роблять це цікаво, не економлячи.

"Так, LOBODA - ти супер зірка", - підсумував Бадоєв, цитуючи слова з пісні в кліпі співачки.

Скріншот поста (facebook.com/AlanBadoev.Director)

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