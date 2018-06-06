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"Можна домовитися": скандальний російський актор зробив гучну заяву про Крим (відео)

STYLERЗірки        06.06.2018 - 13:34
Фото: Михайло Єфремов (sovremennik.ru)
Фото: Михайло Єфремов (sovremennik.ru)

Він вважає, що питання можна вирішити грошима

Скандальний російський актор Михайло Єфремов вважає, що питання анексії Криму РФ можна вирішити за допомогою грошей. Про це він заявив в інтерв'ю блогеру і журналісту Юрію Дудю, яке було опубліковано на YouTube.

Єфремов запропонував відкупитися від України шляхом безкоштовних поставок газу.

Відео: Михайло Єфремов (youtube.com/вДудь)

"Треба їм цей міст віддати. Нехай вони беруть гроші за проїзд... З Кримом, мені здається, треба розбиратися з Україною саме грошима. Якщо Україні посилати газ безкоштовно 10-15 років, то цілком можна домовитися. А вони піднімуться на цьому", - сказав актор.

До речі, в мережі розповіли, як у Криму ставляться до росіян.

"Ялтинські ва*ники радісно зустрічають рашистку з Ростова-на-Дону. До окупації такої агресії до приїжджим ніколи не було: "Підкажіть, куди можна сходити в вашому місті, що обов'язково потрібно відвідати?". Поради: "Морг", "В адміністрацію — і подивитися на неповноцінних", "Вам не минути автовокзал", - процитували в мережі реальну історію.

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Теги: актор, Михаил Ефремов, Крым
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