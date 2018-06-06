"Можна домовитися": скандальний російський актор зробив гучну заяву про Крим (відео)

Він вважає, що питання можна вирішити грошима

Скандальний російський актор Михайло Єфремов вважає, що питання анексії Криму РФ можна вирішити за допомогою грошей. Про це він заявив в інтерв'ю блогеру і журналісту Юрію Дудю, яке було опубліковано на YouTube.

Єфремов запропонував відкупитися від України шляхом безкоштовних поставок газу.

Відео: Михайло Єфремов (youtube.com/вДудь)

"Треба їм цей міст віддати. Нехай вони беруть гроші за проїзд... З Кримом, мені здається, треба розбиратися з Україною саме грошима. Якщо Україні посилати газ безкоштовно 10-15 років, то цілком можна домовитися. А вони піднімуться на цьому", - сказав актор.

До речі, в мережі розповіли, як у Криму ставляться до росіян.

"Ялтинські ва*ники радісно зустрічають рашистку з Ростова-на-Дону. До окупації такої агресії до приїжджим ніколи не було: "Підкажіть, куди можна сходити в вашому місті, що обов'язково потрібно відвідати?". Поради: "Морг", "В адміністрацію — і подивитися на неповноцінних", "Вам не минути автовокзал", - процитували в мережі реальну історію.

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