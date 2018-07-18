"Можна книгу написати": Регіна Тодоренко заінтригувала прихильників душевною історією

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Підписники Тодоренко підтримали її сміливу ідею

Українська мандрівниця і ведуча Регіна Тодоренко поділилася зі своїми фанами в мережі instagram дуже милими і навіть родинними спогадами.

Так, Тодоренко повідомила, якими сувенірами воліє балувати рідних під час своїх постійних подорожей. Виявилося, що Регіна віддає перевагу старій добрій "класиці", а саме – листівкам.

При цьому Тодоренко пояснила, що відправляє не просто "порожні" листівки родичам. Вона підходить до цього процесу серйозно, відписуючи на листівках різні історії, які сталися з нею в тому чи іншому місті.

Також мандрівниця зізналася, що цих історій за час всіх подорожей зібралося стільки, що можна було б написати книгу. Принаймні, так Регіні радять вчинити її батьки, які живуть в Одесі.

"Кожен мандрівник щось колекціонує: хтось магніти, хтось тарілки, хтось брелки, а я пересилаю собі та своїм рідним з різних країн листівки. Пишу на них всякі розповіді про те, що відбувалося в новому місті, і відправляю. Через кілька років так приємно читати забуті історії. Батьки кажуть, що за моїм листівками можна книгу написати. Може бути, може бути", - написала на своїй instagram-сторінці Регіна Тодоренко.

При цьому українська телеведуча опублікувала тематичне фото, на якому позує біля червоної поштової скриньки, які поширені в містах Британії. Зазначимо, що фото було зроблено в Лондоні, на Волтон-стріт.

Регіна Тодоренко в Лондоні біля поштової скриньки (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Підписники Тодоренко поспішили поділитися з нею своїми перевагами у виборі сувенірів. Також багато підтримали ідею публікації книги на підставі коротких оповідань мандрівниці.

"Хороша ідея! Регіна, напиши книгу; думаю, буде дуже цікаво", - радить irina_rogacheva0207.

"А напиши книгу, я почитаю", - підтримує vovabakumenko.

"Здорово Регіночка придумала! Молодець", - пише misslenkiss.

"Теж листівки! Тільки батьки вже не в захваті, коли я пересилаю чергову додому", - зізнається ollyphotostories.

"А я нашивки на куртку у вигляді пам'яток країни чи міста", - зазначає o.lenchik.

"Купую у всіх поїздках кухоль, ялинкову іграшку, і відправляю листівки теж собі і друзям", - пише levchenko.elvira.

Мандрівниця Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що на даний момент Регіна живе в Москві, де активно проходять зйомки її нового шоу – "П'ятниця з Регіною" на російському телеканалі "Пятниця".

А нещодавно экс-ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" показала свого друга на все життя.

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