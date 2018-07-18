"Можно книгу написать": Регина Тодоренко заинтриговала поклонников душевной историей

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики Тодоренко поддержали ее смелую идею

Украинская путешественница и ведущая Регина Тодоренко поделилась со своими фанами в сети instagram очень милыми и даже семейными воспоминаниями.

Так, Тодоренко сообщила, какими сувенирами предпочитает баловать родных во время своих постоянных путешествий. Оказалось, что Регина отдает предпочтение старой доброй "классике", а именно – открыткам.

При этом Тодоренко объяснила, что отправляет не просто "пустые" открытки родственникам. Она подходит к этому процессу серьезно, отписывая на открытках различные истории, которые приключились с ней в том или ином городе.

Также путешественница призналась, что этих историй за время всех ее путешествий собралось столько, что можно было бы уже книгу написать. По крайней мере, так Регине советуют поступить ее родители, которые живут в Одессе.

"Каждый путешественник что-то коллекционирует: кто-то магниты, кто-то тарелки, кто-то брелки, а я пересылаю себе и своим родным из разных стран открытки. Пишу на них всякие рассказы о том, что происходило в новом городе, и отправляю. Через несколько лет так приятно читать забытые истории. Родители говорят, что по моим открыткам можно книгу написать. Может быть, может быть", - написала на своей instagram-страничке Регина Тодоренко.

При этом украинская телеведущая опубликовала тематическое фото, на котором позирует возле красного почтового ящика, которые распространены в городах Британии. Отметим, что фото было сделано в Лондоне, на Уолтон-стрит.

Регина Тодоренко в Лондоне у почтового ящика (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики Тодоренко поспешили поделиться с ней своими предпочтениями в выборе сувениров. Также многие поддержали идею публикации книги на основании коротких рассказов путешественницы.

"Хорошая идея! Регина, напиши книгу; думаю, будет очень интересно", - советует irina_rogacheva0207.

"А напиши книгу, я почитаю", - поддерживает vovabakumenko.

"Здорово Региночка придумала! Молодец", - пишет misslenkiss.

"Тоже открыти! Только родители уже не в восторге, когда я пересылаю очередную домой", - признается ollyphotostories.

"А я нашивки на куртку в виде достопримечательности страны или города", - отмечает o.lenchik.

"Покупаю во всех поездках кружку, ёлочную игрушку и отправляю открытки тоже себе и друзьям", - пишет levchenko.elvira.

Путешественница Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что на данный момент Регина живет в Москве, где активно проходят сьемки ее нового шоу – "Пятница с Региной" на российском телеканале "Пятница".

А недавно экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" показала своего друга на всю жизнь.

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