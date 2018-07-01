Музична династія: син Наташі Корольової скоро затьмарить батька

Співачка показала інтригуюче відео
Відома російська співачка Наташа Корольова показала свого дорослого сина. Відео з репетиції артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Відома російська співачка українського походження Наташа Корольова, якій заборонили приїжджати в Україну, показала, як вона з сином репетирує нові номери для бенефісу, який відбудеться 20 жовтня в Кремлі.
Наташа Корольова повідомила, що у її 16-річного сина Архипа під час концерту відбудеться дебют. Він буде співати разом з мамою пісню "Віриш чи ні", яку Королева раніше співала зі своїм чоловіком Сергієм Глушко, більш відомим під псевдонімом "Тарзан".
На відео, яке опублікувала співачка, чути, що у Архипа глибокий голос, а також видно, що хлопчик стає все більше схожий на свого батька. Фанати співачки його вже прозвали "другим Тарзаном".
Наташа Королева дала синові настанови, щоб глядачі могли зрозуміти, хто виступає разом з нею.
"Ти головне про маму не забудь. Про маму. А то вийдеш такий орел і всі подумають: Що це за молодий залицяльник матері?" — сміється співачка.
До речі, Наташа Корольова збирається піти в міжнародний суд.
Заборонена в Україні російська співачка Наташа Корольова збирається звернутися в міжнародний суд, щоб оскаржити рішення СБУ щодо заборони на в'їзд в Україну. Про це повідомляє російське ФАН.
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