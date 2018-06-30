"Ми це зробили": Лілія Ребрик похвалилася досягненнями молодшої доньки (фото)

Двомісячна Полінка вже посміхається, танцює і по-своєму "говорить"

Телеведуча, актриса і мама двох дівчаток Лілія Ребрик похвалилася новим досягненням молодшої дочки. Про це ведуча "Ранку з Україною" розповіла в соціальній мережі Instagram, прикріпивши зворушливе, ніжне фото з Полінкою.

"Нам сьогодні ДВА місяці ... Вже посміхаємося, танцюємо (гени беруть своє), АГУкаєио))) встигли сфотографуватися на паспорт (це було непросто, але ми це зробили), плаваємо у великій ванній, тримаємо голівоньку потроху. Ну і вміємо домагатися свого: якщо хочемо їсти, то нехай весь світ зачекає...))) Знайома ситуація?", — написала ведуча у підписі до публікації.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/liliia.rebrik

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі вітають новоспечену маму з поповненням і пережитими двома місяцями найщасливішого періоду у житті. Шанувальники не втомлюються бажати здоров'я і щастя всій родині.

"Чудово))", "Прийміть найсолодші привітання", "Вітаємо", "Крихітна", "Рунятка солоденькі", "Малятку здоров'я, а милим батькам — спокою і тактовності", "Як ніжно!!! Вітаю!!! Божого благословення Вашій родині!!! Ви справжні!!!", "Вітаю веселу сімейку з подорослішалим янголятком", "Ледве дочекалася поки панночка Поліна Андріївна народиться, тепер не дочекаюся поки вона вирішить показатися. Невже теж 9 місяців чекати?)))) я не зможу...", "Вітаємо Поліночку"", "Вітаю... Люблю вас дуже", "Вітаємо принцесу Поліночку. Нехай росте здоровенькою, щасливою, сонячною дівчинкою, на радість татові, мамі і Діаночці!!!" — пишуть шанувальники в коментарях.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, що відома телеведуча Лілія Ребрик показала, як відпочиває зі своїм чоловіком, відомим хореографом Андрієм Диким. Зворушливі фото Ребрик опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Відео: (video.rbc.ua)