"Мы это сделали": Лилия Ребрик похвасталась достижениями младшей дочери (фото)

Двухмесячная Полинка уже улыбается, танцует и по-своему "говорит"

Телеведущая, актриса и мама двух девочек Лилия Ребрик похвасталась новым достижением младшей дочери. Об этом ведущая "Ранку з Україною" рассказала в социальной сети Instagram, прикрепив трогательное, нежное фото с Полинкой.

"Нам сегодня ДВА месяца ... Уже улыбаемся, танцуем (гены берут свое), АГУкаем))), успели сфотографироваться на паспорт (это было непросто, но мы это сделали), плаваем в большой ванной, держим головушку понемногу. Ну и умеем добиваться своего: если хотим есть, то пусть весь мир подождет...))) Знакомая ситуация?", — написала ведущая в подписи к публикации.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/liliia.rebrik

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети поздравляют новоиспеченную маму с пополнением и пережитыми двумя месяцами самого счастливого периода в жизни. Поклонники не устают желать здоровья и счастья всей семье.

"Чудесно))", "Примите самые сладкие поздравления", "Поздравляем", "Крохотная", "Ручечки сладенькие", "Малышке здоровья, а милым родителям — покоя и тактичности", "Как нежно!!! Поздравляю!!! Божьего благословения Вашей семье!!! Вы настоящие!!!", "Поздравляю веселую семейку с повзрослевшим ангелочком", "Еле дождалась пока барышня Полина Андреевна родится, теперь не дождусь пока она решит показаться. Неужели тоже 9 месяцев ждать?)))) я не смогу...", "Поздравляем Полиночку"", " Поздравляю… Люблю вас очень", "Поздравляем принцессу Полиночку. Пусть растет здоровенькой, счастливой, солнечной девочкой, на радость папе, маме и Дианочке!!!" — пишут поклонники в комментариях.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, что известная телеведущая Лилия Ребрик показала, как отдыхает со своим мужем, известным хореографом Андреем Диким. Трогательные фото Ребрик опубликовала на своей странице в Instagram.

Видео: (video.rbc.ua)