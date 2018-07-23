"Ми зробили це": учасниця Євробачення 2018 вийшла заміж за відомого футболіста

Скріншот фото (instagram.com/frankaofficial)

До весілля пара зустрічалася шість років

Хорватська співачка Франка Бателич, яка представляла свою країну на Євробаченні 2018, вийшла заміж за захисника збірної Хорватії Ведрана Чорлука, який був визнаний віце-чемпіоном світу в 2018 році. Про радісну подію Франка повідомила на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Весільна церемонія Франки Бателич та Ведрана Чорлуки пройшла на батьківщині співачки в Істрії - півострові в північній частині Хорватії. Пару повінчали в церкві святої Діви Марії. Під час обміну кільцями в церкві співав хор з 11 дівчаток.

Скріншот фото (instagram.com/frankaofficial)

На нареченій було білосніжне плаття з відкритими плечима від Сaroline Herrere, а наречений був одягнений у темно-синій строгий костюм.

Скріншот фото (instagram.com/frankaofficial)

Після вінчання, пару традиційно обсипали пелюстками троянд, а після – молодята разом з гостями вирушили на віллу Манегги, де під відкритим небом на березі річки святкування тривало до самого ранку.

Скріншот фото (instagram.com/frankaofficial)

В кінці свята наречена влаштувала міні-концерт для гостей та виконала кілька своїх пісень. Серед гостей були помічені футболісти Лука Модрич та Іван Перішич.

Скріншот фото (instagram.com/frankaofficial)

Відомо, що Франка і Ведран зустрічалися більше шести років. Франка в цьому році представляла Хорватію на Євробаченні 2018, але не вийшла у фінал, а Ведран Чорлука – відомий футболіст, захисник не тільки збірної Хорватії, але і московського "Локомотива".

До речі, напівоголена наречена Кріштіану Роналду знялася для глянцю.

Відео: video.rbc.ua