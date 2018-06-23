"Я отлично провела время": полуобнаженная невеста Криштиану Роналду снялась для глянца (фото)

Невеста Криштиану Роналду появилась на обложке Women's Health

Не так давно стало известно о том, что нападающий футбольной команды "Реал Мадрид" Криштиану Роналду женится на красотке-модели — Джорджине Родригес. Недавно девушка снялась для обложки культового глянца Women's Health. Об этом модель сообщила в своем аккаунте Instagram.

"В киосках уже есть журнал Women's Health за июль/август со мной на обложке. Я отлично провела время на этой фотосессии. Хочу поблагодарить всю команду за большой профессионализм и теплый прием", – написала будущая супруга Роналду под фотографией в Instagram.

Фото: (instagram.com/georginagio)

Напомним, что недавно стало известно о свадьбе, которую планирует Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес. О важном событии в жизни влюбленных сообщила мать Роналду в интервью с местным изданием.

"Она мать моей внучки. Она пока еще не моя невестка, но скоро ею станет", — отметила женщина.

Фото: (instagram.com/georginagio)

Криштиану и Джорджина не скрывают трепетных чувств: они проводят буквально все время вместе. Фотографии с совместного отдыха, а также в поездках регулярно публикуются в учетной записи невесты. После проведения Лиги чемпионов в Киеве девушка выложила снимок с победителем сезона. Кроме того, они устраивают друг другу романтические вечера, занимаются детьми и выглядят очень счастливыми.

Фото: (instagram.com/georginagio)

Кстати, недавно в португальском аєропорту заменили известный бюст нападающего испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду. Ранее установленная скульптура была заменена на более качественную. Многие называли скульптуру отвратительной, ужасающей и невероятно смешной.

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