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"Ми сильні і вистоїмо": популярна українська співачка впала в кому

STYLERЗірки        04.06.2018 - 23:23
Фото: Ніна Кірсо (instagram.com/ninakirso)
Фото: Ніна Кірсо (instagram.com/ninakirso)

Зараз вона знаходиться в одній з полтавських лікарень

Солістка популярної української поп-групи "Фрістайл", 55-річна Ніна Кірсо впала в кому після перенесеного інсульту. Про це повідомляють "Вести".

Так, зараз виконавиця перебуває в одній з полтавських лікарень. Пізніше цю ж інформацію підтвердив адміністратор групи Ігор Лахін на своїй сторінці в Facebook.

"Спасибі, улюблені, за підтримку. Важко. Ми сильні і вистоїмо. Обов'язково", - сказав він.

У той же час користувачі мережі побажали виконавиці якнайшвидшого одужання і повернення на сцену.

"Ніночка, люба. Господи, дай сил і здоров'я цій світлій людині. Бережи тебе господь. Одужуй швидше. Ми молимося за тебе", - сказала користувач Катерина Палічева.

"Ніна, одужуй, видужуй швидше", - підкреслив юзер Павло Філатов.

"Здоров'я вам. Выздоравливайте швидше", - побажала користувач Катерина Жиронина.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/ninakirso)

До речі, працівникам швидкої допомоги у Росії довелося 69-річного Валерія Леонтьєва під час його концерту в Тулі. Про це повідомляє канал SUPER

"69-річний Валерій Леонтьєв сьогодні не зміг виступити в концертному залі Тули — шоу скасували. Художник терміново викликали швидку допомогу. З'явилися повідомлення про те, що Леонтьєв знаходиться без свідомості і його збираються госпіталізувати і відправити в Москву. Як повідомив представник співака, причиною скасування концерту стали проблеми зі здоров'ям у виконавця", - йдеться в повідомленні.

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Теги: кома, співачка, Полтавская область
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