"Находится без сознания": в РФ срочно госпитализировали Валерия Леонтьева

Инцидент произошел во время концерта

Работникам скорой помощи в России пришлось 69-летнего Валерия Леонтьева во время его концерта в Туле. Об этом сообщает канал SUPER.

"69-летний Валерий Леонтьев сегодня не смог выступить в концертном зале Тулы — шоу отменили. Артисту срочно вызвали скорую помощь. Появились сообщения о том, что Леонтьев находится без сознания и его собираются госпитализировать и отправить в Москву. Как сообщил представитель певца, причиной отмены концерта стали проблемы со здоровьем у исполнителя", - говорится в сообщении.

В то же время пресс-секретарь исполнителя уточнила, что у него якобы "поднялось давление".

"Поднялось давление и отменили концерт. Скорая приезжала, но не более того. Валера уехал на своей машине. Он только отработал тур по Дальнему Востоку", - подчеркивается в тексте сообщения.

Кстати, российский певец Валерий Леонтьев, которого сайт "Миротворец" внес в раздел "Чистилище" за то, что исполнитель давал концерты на оккупированном полуострове, пригласил всех своих фанатов из Украины в Крым.

"Не планировал обидеть украинских законодателей своим приездом в заповедный уголок, и, безусловно, жаль, что какое-то время не увижу украинских поклонников и друзей. Но есть выход - приезжайте к нам, в Крым!" - сказал Леонтьев.

Более того, по его словам, после так называемой "смены вывесок" якобы не поменялся ни песок, ни вода, ни сидения в зале.

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