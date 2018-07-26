"На тата схожий": "золотий голос" України показав сина-підлітка (фото)

Фото: Олександр Пономарьов (instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Співак опублікував спільне фото

Заслужений артист України, співак Олександр Пономарьов, який вважається "золотим голосом" країни, показав змужнілого сина. Відповідне фото артист опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

"Нам на Осокорки", - підписав Пономарьов знімок, зроблений у Венеції, явно натякаючи на колапс в Києві через негоду.

Співак супроводжував публікацію хештегом "сашкіпономаряшкі".

Скріншот поста (instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Пользоателей мережі відзначили схожість сина зі своїм батьком.

"Хороші такі!", - пишуть користувачі.

"Саші-мандрівники", - додали вони.

"Уже на тата схожий", - відзначили в мережі.

"Класні", - вважають користувачі.

"Красуньчики", - похвалили в коментарях.

До речі, Регіна Тодоренко показала відпочинок з коханим на Корсиці.

Зараз відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, якій нещодавно її коханий, російський співак зробив пропозицію руки і серця, перебуває на Корсиці. Зірка зробила нові пости на своїй сторінці в Instagram, де вона поділилася деякими кадрами з відпочинку.

"Відпочинок робить людей добрішими!" - підписала один з знімком знаменитість.

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