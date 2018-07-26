"На тата схожий": "золотий голос" України показав сина-підлітка (фото)

Співак опублікував спільне фото
Заслужений артист України, співак Олександр Пономарьов, який вважається "золотим голосом" країни, показав змужнілого сина. Відповідне фото артист опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
"Нам на Осокорки", - підписав Пономарьов знімок, зроблений у Венеції, явно натякаючи на колапс в Києві через негоду.
Співак супроводжував публікацію хештегом "сашкіпономаряшкі".
Скріншот поста (instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Пользоателей мережі відзначили схожість сина зі своїм батьком.
"Хороші такі!", - пишуть користувачі.
"Саші-мандрівники", - додали вони.
"Уже на тата схожий", - відзначили в мережі.
"Класні", - вважають користувачі.
"Красуньчики", - похвалили в коментарях.
До речі, Регіна Тодоренко показала відпочинок з коханим на Корсиці.
Зараз відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, якій нещодавно її коханий, російський співак зробив пропозицію руки і серця, перебуває на Корсиці. Зірка зробила нові пости на своїй сторінці в Instagram, де вона поділилася деякими кадрами з відпочинку.
"Відпочинок робить людей добрішими!" - підписала один з знімком знаменитість.
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