"На папу похож": "золотой голос" Украины показал подросшего сына (фото)

Певец опубликовал совместное фото
Заслуженный артист Украины, певец Александр Пономарев, который считается "золотым голосом" страны, показал повзрослевшего сына. Соответствующее фото артист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram
"Нам на Осокорки", - подписал Пономарев снимок, сделанный в Венеции, явно намекая на коллапс в Киеве из-за непогоды.
Певец сопроводил публикацию хэштегом "сашкипономаряшки".
Скриншот поста (instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Пользоатели сети отметили сходство сына со своим отцом.
"Хорошие такие!", - пишут пользователи.
"Саши-путешественники", - добавили они.
"Уже на папу похож", - отметили в сети.
"Классные", - считают юзеры.
"Красавчики", - похвалили в комментариях.
Кстати, Регина Тодоренко показала отдых с возлюбленным на Корсике.
Сейчас известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которой недавно ее возлюбленный, российский певец сделал предложение руки и сердца, находится на Корсике. Звезда сделала новые посты на своей странице в Instagram, где она поделилась некоторыми кадрами с отдыха.
"Отдых делает людей добрее!" – подписала один из снимком знаменитость.
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