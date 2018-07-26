"На папу похож": "золотой голос" Украины показал подросшего сына (фото)

Фото: Александр Пономарев (instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Певец опубликовал совместное фото

Заслуженный артист Украины, певец Александр Пономарев, который считается "золотым голосом" страны, показал повзрослевшего сына. Соответствующее фото артист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram

"Нам на Осокорки", - подписал Пономарев снимок, сделанный в Венеции, явно намекая на коллапс в Киеве из-за непогоды.

Певец сопроводил публикацию хэштегом "сашкипономаряшки".

Скриншот поста (instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Пользоатели сети отметили сходство сына со своим отцом.

"Хорошие такие!", - пишут пользователи.

"Саши-путешественники", - добавили они.

"Уже на папу похож", - отметили в сети.

"Классные", - считают юзеры.

"Красавчики", - похвалили в комментариях.

Кстати, Регина Тодоренко показала отдых с возлюбленным на Корсике.

Сейчас известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которой недавно ее возлюбленный, российский певец сделал предложение руки и сердца, находится на Корсике. Звезда сделала новые посты на своей странице в Instagram, где она поделилась некоторыми кадрами с отдыха.

"Отдых делает людей добрее!" – подписала один из снимком знаменитость.

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