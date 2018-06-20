"На стилі": Потап вразив юними фото з Позитивом

Артист поділився старими знімками

Популярний український репер і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий під псевдонімом Потап, здивував шанувальників фотографією з учасником дуету "Время и Стекло" Позитивом зі старих часів. Відповідний знімок артист опублікував на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На фото Олексій "Позитив" Завгородній зі старим телефоном Nokia в руках, тримає за плечі Олексія Потапенка. Також репер поділився фото з друзями та дружиною Позитива.

Фото: Потап і Позитив (instagram.com/realpotap)

Фото: Потап, Позитив з дружиною Анною (instagram.com/realpotap)

"Телефон на стилі".

"Які ще зелені тут".

"Ретро".

"Такі класні".

"Молоді".

"Який це рік?".

"Анчик мені щось на Могилевську тут схожа".

"Льоша на стилі".

"А телефон який".

"Ностальгія".

"Не лисий".

"Жесть, такі молоді".

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Раніше дочка Потапа опублікувала пікантні знімки з відпочинку.

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