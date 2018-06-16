"Светить как звезда": дочь Потапа опубликовала пикантные снимки с отдыха (фото)

Наталья Горовая похвасталась прекрасной фигурой в социальной сети

Приемная дочь популярного украинского продюсера и музыканта Потапа (Алексея Потапенко), которую он воспитывал с двух лет, подросла. Теперь ей 20 и она смело хвастается своими формами в купальнике. Снимки, на которых видна идеальная фигура девушки, опубликованы в ее профиле в социальной сети Instagram.

Фото: (instagram.com/natashka.gorovaya)

"Светить как звезда", - подписала она фото.

На фотографии Наталья Горовая позирует в красном бикини, демонстрируя отличную спортивную форму. На фотографии у Натальи видна татуировка, которая располагается на всю руку. Примечательно, что у ее матери, Ирины Горовой, с которой Потап давно развелся, также имеются тату на руках.

Фото: (instagram.com/natashka.gorovaya)

На текущий момент приемной дочери Потапа 20 лет. В декабре 2016 года Потап сообщил о том, что уже около двух лет находится в разводе. Потап и его экс-супруга Ирина Горовая расстались, но тщательно скрывали эту новость от СМИ. Они пробыли в браке около 15 лет. У Ирины Горовой и Алексея Потапенко есть общий сын, которому недавно исполнилось 9 лет.

Фото: (instagram.com/natashka.gorovaya)

Напомним, что известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, шокировал ответом на вопрос о том, какой волшебной суперспособностью он хотел бы обладать.

Музыканта спросили: "Будучи супергероем, какой из сил ты бы обладал?". В рамках ответа на вопрос он озвучил свою версию песни "С первого взгляда" популярной украинской певицы Ани Лорак.

"Я хотел бы волшебной спермой обладать, знаешь, так, чтобы выйти на концерте, и спеть: "Ты знаешь сперма во взгляде, сперма в улыбке, сперма везде…". И так весь ряд", – сказал Потап.