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"Світити як зірка": дочка Потапа опублікувала пікантні знімки з відпочинку (фото)

STYLERЗірки        16.06.2018 - 16:13
Фото: (instagram.com/natashka.gorovaya)
Фото: (instagram.com/natashka.gorovaya)

Горова Наталія похвалилася прекрасною фігурою в соціальній мережі

Дочка популярного українського продюсера та музиканта Олексія Потапенка, яку він виховував з двох років, підросла. Тепер їй 20 і вона сміливо хвалиться своїми формами в купальнику. Знімки, на яких видно ідеальну фігуру дівчини опубліковано в її профілі в соціальній мережі Instagram.

Фото: (instagram.com/natashka.gorovaya)

"Світити зірка", - підписала фото вона.

На фотографії Наталія Горова позує в червоному бікіні демонструючи відмінну спортивну форму. На фотографії у Наталії видно татуювання, яке розташовується на всю руку. Примітно, що у її матері, Ірини Горової, з якою Потап розлучився близько чотирьох років тому, також є тату на руках.

 

Фото: (instagram.com/natashka.gorovaya)

На поточний момент прийомній дочці Потапа 20 років. На жаль, в грудні 2016 року Потап повідомив про те, що вже близько двох років перебуває в розлученні. Потап і його екс-дружина Ірина Горова розлучилися, але ретельно приховували цю новину від ЗМІ. Вони пробули в шлюбі близько 15 років. У Ірини Горової та Олексія Потапенка є спільний син, якому нещодавно виповнилося 9 років.

 

Фото: (instagram.com/natashka.gorovaya)

Нагадаємо, що відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий під псевдонімом Потап, шокував відповіддю на питання про те, якою чарівною суперздатність він хотів би володіти.

Музиканта запитали: "Будучи супергероєм, яку з сил ти б мав?". У рамках відповіді на питання він озвучив свою версію пісні "З першого погляду" популярної української співачки Ані Лорак.

"Я хотів би чарівної спермою володіти, знаєш, так, щоб вийти на концерті, і заспівати: "Ти знаєш сперма у погляді, сперма в усмішці, сперма скрізь...". І так весь ряд", – сказав Потап.

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Теги: Потап, діти зірок
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