"На стиле": Потап поразил юными фото с Позитивом

Артист поделился старыми снимками
Популярный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, удивил поклонником фотографией с участником дуэта "Время и Стекло" Позитивом со старых времен. Соответствующий снимок артист опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.
На фото Алексей "Позитив" Завгородний со старым телефоном Nokia в руках, держит за плечи Алексея Потапенко.Также рэпер поделился фото с друзьями и женой Позитива.
Фото: Потап и Позитив (instagram.com/realpotap)
Фото: Потап, Позитив с женой Анной (instagram.com/realpotap)
"Телефон на стиле".
"Какие еще зеленые здесь".
"Ретро".
"Такие классные".
"Молодые".
"Какой это год?".
"Aнчик мне что-то на Могилевскую здесь похожа".
"Леша на стиле".
"А телефон-то какой".
"Ностальгия".
"Не лысый".
"Жесть, такие молодые".
Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
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