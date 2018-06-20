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"На стиле": Потап поразил юными фото с Позитивом

STYLERЗвёзды        20.06.2018 - 16:40
Фото: Потап и Позитив (instagram.com/realpotap)
Фото: Потап и Позитив (instagram.com/realpotap)

Артист поделился старыми снимками

Популярный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, удивил поклонником фотографией с участником дуэта "Время и Стекло" Позитивом со старых времен. Соответствующий снимок артист опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

На фото Алексей "Позитив" Завгородний со старым телефоном Nokia в руках, держит за плечи Алексея Потапенко.Также рэпер поделился фото с друзьями и женой Позитива.

Фото: Потап и Позитив (instagram.com/realpotap)

Фото: Потап, Позитив с женой Анной (instagram.com/realpotap)

"Телефон на стиле".

"Какие еще зеленые здесь".

"Ретро".

"Такие классные".

"Молодые".

"Какой это год?".

"Aнчик мне что-то на Могилевскую здесь похожа".

"Леша на стиле".

"А телефон-то какой".

"Ностальгия".

"Не лысый".

"Жесть, такие молодые".

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Ранее дочь Потапа опубликовала пикантные снимки с отдыха.

Что вы не знали о NК? (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Потап, Алексей Завгородний, Время и стекло
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