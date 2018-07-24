Почати нове життя: як Ліндсі Лохан познайомилася з українською кухнею

Фото: Ліндсі Лохан (instagram.com/lindsaylohan)

Відома актриса поділилася новими фото

Скандальна американська кіноактриса і модель Ліндсі Лохан вирішила почати нове життя і тепер активно веде свою сторінку в Instagram. Нещодавно вона заявила про те, що хоче покінчити життя самогубством. А днями актриса опублікувала фото домашньої вечері з українським національним блюдом в instagram-stories.

Лохан вирішила провести кулінарний експеримент і приготувати український борщ. Однак вона не стала слідувати класичному рецепту і додала в блюдо брокколі. Також до супу актриса подала лимон.

Скріншот історії (instagram.com/lindsaylohan)

Зазначимо, що актриса часто асоціюється з різними скандальними історіями. Так, у 2017 році вона опинилася в центрі скандалу і була змушена переїхати в Дубай. Вона довго не платила податки і стала боржником США. Їй треба було виплатити 100 710 доларів. В ОАЕ вона хотіла побудувати нове життя і мріяла створити власну бізнес-імперію.

А нещодавно вона стала на захист американського президента Дональда Трампа. Ліндсі попросила припинити цькування президента у своїй соціальній мережі.

До речі, відома українська актриса, яка стала зіркою Голлівуду, Ольга Куриленко показала фанатам фотографію, з якої почалася її кар'єра.

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