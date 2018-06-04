"Треба прислухатися до фахівців": Джамала розповіла, як ставиться до масової вакцинації

Співачка не береться розмірковувати на тему, в якій вона не є експертом

Відома українська співачка не відносить себе до противників вакцинації і запевняє, що буде робити своїй дитині всі необхідні щеплення. Про це Джамала розповіла у інтерв'ю спеціально для STYLER.

Так, виконавиця пропонує довіряти в цьому питанні медикам.

"Я за вакцинацію! І буду робити дитині усі необхідні щеплення. Деякі ми вже зробили, до речі. Я довіряю сучасній медицині, адже вона дуже швидко розвивається. Взагалі вважаю, що в питаннях, у яких я сама не розбираюсь, треба прислухатися до спеціалістів", - каже Джамала.

Переможниця Євробачення 2016 розповіла, що під час обговорення з батьками деяких моментів по догляду за сином, також акцентує увагу на сучасні можливості медицини.

"Приміром у питанні, чи варто купати дитину в череді. Я кажу, що не треба, а моя мама говорить, мовляв, "а от в наші часи купали". Тож час від часу слухаю рубрику "а в наші часи" (посміхається). Мамі доводила, що сьогодні у лікарів є більше можливостей дослідити певні моменти, треба прислуховуватися до їх порад", - поділилася співачка.

Співачка Джамала (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)

До речі, під час бесіди зі STYLER Джамала поділилася своїм ставленням до грудного вигодовування. Зокрема, що стосується актуальної сьогодні теми – годування в публічних місцях.

"Якщо я бачу жінку на вулиці, яка годує, то особисто мене це ніяк не бентежить. Але мені чомусь здається, що це, насамперед, не завжди зручно самій жінці. Не тому, що вона має це якось приховувати, а тому що ти не почуваєш себе у безпеці під час такого процесу. Що стосується мене, я обожнюю годувати дитину! Тому що в цей момент є тільки ти і він. Для мене це дуже особливі моменти. І я вважаю, що кожна жінка має право залишити такі моменти собі! Якщо навколо самі жінки, то можно годувати, чому б ні. Але я вважаю, що цей процес, так би мовити, не для чоловіків. Вони все одно сприймають це трохи по-іншому", - вважає Джамала.

Нагадаємо, нещодавно Джамала вразила шанувальників незвичним образом. Зірка поділилася новими фото на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Шанувальники порівняли виконавицю зі знаменитими Шер і Монікою Беллуччі.

Джамала: цікаві факти (відео: STYLER.rbc.ua)