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"Надо прислушаться к специалистам": Джамала рассказала, как относится к массовой вакцинации

STYLERЗвёзды        04.06.2018 - 15:18
Певица Джамала (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)
Певица Джамала (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Певица не берется рассуждать на тему, в которой она не является экспертом

Известная украинская певица не относит себя к противникам вакцинации и заверяет, что будет делать своему ребенку все необходимые прививки. Об этом Джамала рассказала в интервью специально для STYLER.

Так, исполнительница предлагает доверять в этом вопросе медикам.

"Я за вакцинацию! И буду делать ребенку все необходимые прививки. Некоторые мы уже сделали, кстати. Я доверяю современной медицине, ведь она очень быстро развивается. Вообще считаю, что в вопросах, в которых я сама не разбираюсь, надо прислушаться к специалистам", - говорит Джамала.

Победительница Евровидения 2016 рассказала, что во время обсуждения с родителями некоторых моментов по присмотру за сыном, также акцентирует внимание на современные возможности медицины.

"К примеру, в вопросе, стоит ли купать ребенка в череде. Я говорю, что не надо, а моя мама говорит, мол, "а вот в наши времена купали". Поэтому время от времени слушаю рубрику "а в наши времена" (улыбается). Маме доказывала, что сегодня у врачей есть больше возможностей исследовать определенные моменты, надо прислушиваться к их советам", - поделилась певица.

Джамала

Певица Джамала (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

К слову, во время беседы со STYLER Джамала поделилась своим отношением к грудному вскармливанию. В частности, что касается актуальной сегодня темы – кормление в публичных местах.

"Если я вижу женщину на улице, которая кормит, то лично меня это никак не смущает. Но мне почему-то кажется, что это, прежде всего, не всегда удобно самой женщине. Не потому, что она должна это как-то скрывать, а потому что ты не чувствуешь себя в безопасности во время такого процесса. Что касается меня, я обожаю кормить ребенка! Потому что в этот момент есть только ты и он. Для меня это очень особенные моменты. И я считаю, что каждая женщина имеет право оставить такие моменты себе! Если вокруг одни женщины, то можно кормить, почему бы и нет. Но я считаю, что этот процесс, так сказать, не для мужчин. Они все равно воспринимают это немного по-другому", - считает Джамала.

Напомним, недавно Джамала впечатлила поклонников непривычным образом. Звезда поделилась новым фото на своей странице в соцсети Instagram. Поклонники сравнили исполнительницу со знаменитыми Шер и Моникой Беллуччи.

Джамала: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Джамала
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