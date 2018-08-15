"Нам досить недоправди - нас нудить штучний сон": у мережі обговорюють нову пісню Вакарчука

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Найпопулярніша українська рок-група "Океан Ельзи" презентувала новий сингл "Скільки нас".
"Зазвичай далі розповідають, про що саме нова пісня, що хотіли цим сказати і що слухач повинен почути. Ми так робити не будемо. Нижче - текст пісні, у ньому все це є. Майже все. Єдине, що кожен сам повинен вибрати для себе, який знак поставити в кінці "Скільки нас?" - "? " чи "!", - йдеться в анотації до пісні.
Океан Ельзи - Скільки нас
Текст пісні "Скільки нас":
Скільки нас
Тих, хто тілом відчуває новий час
Скільки нас
Тих, кого війна повела в перший клас
Хто прокинувся й не спить
у новий час
Скільки нас
Тих, у кого дах не зносить від образ
Скільки нас
Тих, у кого страх не косить під екстаз
Тих, кого душа болить
Хто прокинувся й не спить
у новий час
Я знаю ранок настає
Єднає, волю нам дає
Нам досить недоправди -
Нас нудить штучний сон
Тисячі нових облич
У тисячах вікон
Скільки нас
Скільки нас
Міцно кулаки стискає кожен раз
Скільки нас
Власні гальма відпускає й тисне газ
Хто відчув бажання мить
Хто прокинувся й не спить
у новий час
Я знаю ранок настає
Єднає, волю нам дає
Нам досить недоправди -
Нас нудить штучний сон
Тисячі нових облич
У тисячах вікон
Скільки нас
Користувачі активно обговорюють нове творіння Святослава Вакарчука і Ко
"Гімн молоді? Спасибі, добрий рок і текст актуальний. В єднанні сила... Нас багато і ми будемо йти до своєї мети. Назад дороги немає, там прірва... Тільки вперед!" - зазначив один з коментаторів.
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"Я пишаюся тим, що маю честь жити з вами в одній країні в один час! Спасибі!" - звернулася до Вакарчука Тетяна Іванова.
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"Якщо ти підеш в президенти, то нас стане набагато менше. Не пори гарячку", - написав ще один юзер.
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Відео: РБК-Україна
Нагадаємо, що 24 серпня на НСК "Олімпійський" в Києві відбудеться традиційний великий концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи". Спеціальним музичним гостем виступу стане всесвітньо відомий український етно-гурт "ДахаБраха".