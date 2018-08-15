"Нам досить недоправди - нас нудить штучний сон": у мережі обговорюють нову пісню Вакарчука

Святослав Вакарчук (фото: facebook.com/okeanelzyofficial)

Не всім українцям сподобалася свіжа соціальна композиція ОЕ

Найпопулярніша українська рок-група "Океан Ельзи" презентувала новий сингл "Скільки нас".

"Зазвичай далі розповідають, про що саме нова пісня, що хотіли цим сказати і що слухач повинен почути. Ми так робити не будемо. Нижче - текст пісні, у ньому все це є. Майже все. Єдине, що кожен сам повинен вибрати для себе, який знак поставити в кінці "Скільки нас?" - "? " чи "!", - йдеться в анотації до пісні.

Океан Ельзи - Скільки нас

Текст пісні "Скільки нас":

Скільки нас

Тих, хто тілом відчуває новий час

Скільки нас

Тих, кого війна повела в перший клас

Хто прокинувся й не спить

у новий час



Скільки нас

Тих, у кого дах не зносить від образ

Скільки нас

Тих, у кого страх не косить під екстаз

Тих, кого душа болить

Хто прокинувся й не спить

у новий час



Я знаю ранок настає

Єднає, волю нам дає

Нам досить недоправди -

Нас нудить штучний сон

Тисячі нових облич

У тисячах вікон

Скільки нас



Скільки нас

Міцно кулаки стискає кожен раз

Скільки нас

Власні гальма відпускає й тисне газ

Хто відчув бажання мить

Хто прокинувся й не спить

у новий час



Я знаю ранок настає

Єднає, волю нам дає

Нам досить недоправди -

Нас нудить штучний сон

Тисячі нових облич

У тисячах вікон

Скільки нас

Користувачі активно обговорюють нове творіння Святослава Вакарчука і Ко

"Гімн молоді? Спасибі, добрий рок і текст актуальний. В єднанні сила... Нас багато і ми будемо йти до своєї мети. Назад дороги немає, там прірва... Тільки вперед!" - зазначив один з коментаторів.

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"Я пишаюся тим, що маю честь жити з вами в одній країні в один час! Спасибі!" - звернулася до Вакарчука Тетяна Іванова.

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"Якщо ти підеш в президенти, то нас стане набагато менше. Не пори гарячку", - написав ще один юзер.

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Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, що 24 серпня на НСК "Олімпійський" в Києві відбудеться традиційний великий концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи". Спеціальним музичним гостем виступу стане всесвітньо відомий український етно-гурт "ДахаБраха".