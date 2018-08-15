"Нам досить недоправди - нас нудить штучний сон": в сети обсуждают новую песню Вакарчука

Святослав Вакарчук (фото: facebook.com/okeanelzyofficial)

Не всем украинцам понравилась свежая социальная композиция ОЕ

Популярная украинская рок-группа "Океан Ельзи" представила новый сингл "Скільки нас".

"Обычно дальше рассказывают, о чем именно новая песня, что хотели этим сказать и что должен слушатель услышать. Мы так делать не будем. Ниже - текст песни, в нем все это есть. Почти все. Единственное, что каждый сам должен выбрать для себя, какой знак поставить в конце "Скільки нас" - "?" или "!", - говорится в аннотации к песне.

Океан Ельзи - Скільки нас

Текст песни "Скільки нас":

Скільки нас

Тих, хто тілом відчуває новий час

Скільки нас

Тих, кого війна повела в перший клас

Хто прокинувся й не спить

у новий час



Скільки нас

Тих, у кого дах не зносить від образ

Скільки нас

Тих, у кого страх не косить під екстаз

Тих, кого душа болить

Хто прокинувся й не спить

у новий час



Я знаю ранок настає

Єднає, волю нам дає

Нам досить недоправди -

Нас нудить штучний сон

Тисячі нових облич

У тисячах вікон

Скільки нас



Скільки нас

Міцно кулаки стискає кожен раз

Скільки нас

Власні гальма відпускає й тисне газ

Хто відчув бажання мить

Хто прокинувся й не спить

у новий час



Я знаю ранок настає

Єднає, волю нам дає

Нам досить недоправди -

Нас нудить штучний сон

Тисячі нових облич

У тисячах вікон

Скільки нас

Пользователи активно обсуждают новое творение Святослава Вакарчука и Ко.

"Гимн молодежи? Спасибо, хороший рок и текст актуальный. В единении сила... Нас много и мы будем идти к своей цели. Назад дороги нет, там пропасть... Только вперед!" - отметил один из комментаторов.

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"Я горжусь тем, что имею честь жить с вами в одной стране в одно время! Спасибо!" - обратилась к Вакарчуку Татьяна Иванова.

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"Если ты пойдешь в президенты, то нас станет гораздо меньше. Не пори горячку", - написал еще один юзер.

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Видео: РБК-Украина

Напомним, что 24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится традиционный большой концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи". Специальным музыкальным гостем выступления станет всемирно известная украинская этно-группа "ДахаБраха".