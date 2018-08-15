"Нам досить недоправди - нас нудить штучний сон": в сети обсуждают новую песню Вакарчука

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Популярная украинская рок-группа "Океан Ельзи" представила новый сингл "Скільки нас".
"Обычно дальше рассказывают, о чем именно новая песня, что хотели этим сказать и что должен слушатель услышать. Мы так делать не будем. Ниже - текст песни, в нем все это есть. Почти все. Единственное, что каждый сам должен выбрать для себя, какой знак поставить в конце "Скільки нас" - "?" или "!", - говорится в аннотации к песне.
Океан Ельзи - Скільки нас
Текст песни "Скільки нас":
Скільки нас
Тих, хто тілом відчуває новий час
Скільки нас
Тих, кого війна повела в перший клас
Хто прокинувся й не спить
у новий час
Скільки нас
Тих, у кого дах не зносить від образ
Скільки нас
Тих, у кого страх не косить під екстаз
Тих, кого душа болить
Хто прокинувся й не спить
у новий час
Я знаю ранок настає
Єднає, волю нам дає
Нам досить недоправди -
Нас нудить штучний сон
Тисячі нових облич
У тисячах вікон
Скільки нас
Скільки нас
Міцно кулаки стискає кожен раз
Скільки нас
Власні гальма відпускає й тисне газ
Хто відчув бажання мить
Хто прокинувся й не спить
у новий час
Я знаю ранок настає
Єднає, волю нам дає
Нам досить недоправди -
Нас нудить штучний сон
Тисячі нових облич
У тисячах вікон
Скільки нас
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"Гимн молодежи? Спасибо, хороший рок и текст актуальный. В единении сила... Нас много и мы будем идти к своей цели. Назад дороги нет, там пропасть... Только вперед!" - отметил один из комментаторов.
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"Я горжусь тем, что имею честь жить с вами в одной стране в одно время! Спасибо!" - обратилась к Вакарчуку Татьяна Иванова.
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"Если ты пойдешь в президенты, то нас станет гораздо меньше. Не пори горячку", - написал еще один юзер.
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Видео: РБК-Украина
Напомним, что 24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится традиционный большой концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи". Специальным музыкальным гостем выступления станет всемирно известная украинская этно-группа "ДахаБраха".