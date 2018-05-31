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"Нарешті українською": Каменських представила відверте відео на пісню "Тримай"

STYLERЗірки        31.05.2018 - 22:26
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Зірка презентувала lyric-відео на україномовну композицію

Відома українська співачка Настя Каменських, яка почала кар'єру під псевдонімом NK, презентувала нове lyric-відео на україномовну пісню "Тримай". Відповідний ролик опублікований на офіційному YouTube-каналі виконавиці.

На відео Каменських постала в двох образах: оголена у ванній з мокрими кучерями, і в рожевій шубі з яскравою помадою і рівним волоссям.

"Ця пісня для мене дуже особиста, тому і лірик-відео вийшло ніжним та інтимним... Думаю, кожна дівчина впізнає в цьому відео себе. Коли ми закохані, приховати свої почуття й емоції неможливо. Це дуже трепетне і окрилюєче почуття, яке я бажаю відчути кожному. Кохайте і будьте коханими!" - написала співачка в Instagram.

Відео: Настя Каменських - "Тримай" (YouTube / NKofficial)

Новий ролик зірки прокоментували багато користувачів мережі:

"Нарешті українською".

"Супер!".

"Шалено круто".

"Пісня сподобалася".

"Пісня легка, дзвінка, завзята. А кліп - сексі, томний ... Не стикується якось. Уявляється мені більше як дівчина легкою ходою в легкому платті біжить по місту... як в рекламі яких-небудь парфумів".

Скріншот коментарів (YouTube/NKofficial)

До речі, гурт "Время и Стекло" представив новий провокаційний кліп.

Що ви не знали про NК? (Відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Настя Каменських
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