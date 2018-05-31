"Нарешті українською": Каменских представила откровенное видео на песню "Тримай"

Звезда презентовала lyric-видео на украиноязычную композицию
Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала карьеру под псевдонимом NK, презентовала новое lyric-видео на украиноязычную песню "Тримай". Соответствующий ролик опубликован на официальном YouTube-канале исполнительницы.
На видео Каменских предстала в двух образах: обнаженная в ванной с мокрыми кудрями, и в розовой шубе с ярком помадой и ровными волосами.
"Эта песня для меня очень личная, поэтому и лирик-видео получилось нежным и интимным… Думаю, каждая девушка узнает в этом видео себя. Когда мы влюблены, скрыть свои чувства и эмоции невозможно. Это очень трепетное и окрыляющее чувство, которое я желаю испытать каждому. Любите и будьте любимы!" – написала певица в Instagram.
Видео: Настя Каменских – "Тримай" (YouTube/NKofficial)
Новый ролик звезды прокомментировали многие пользователи сети:
"Нарешті українською".
"Супер!".
"Безумно круто".
"Песня понравилась".
"Песня легкая, звенящая, задорная. А клип - секси, томный... Не стыкуется как-то. Представляется мне больше как девушка легкой походкой в летящем платье бежит по городу...как в рекламе каких-нибудь духов".
Скриншот комментариев (YouTube/NKofficial)
Кстати, группа "Время и Стекло" представила новый провокационный клип.
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