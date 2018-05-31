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"Нарешті українською": Каменских представила откровенное видео на песню "Тримай"

STYLERЗвёзды        31.05.2018 - 22:26
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Звезда презентовала lyric-видео на украиноязычную композицию

Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала карьеру под псевдонимом NK, презентовала новое lyric-видео на украиноязычную песню "Тримай". Соответствующий ролик опубликован на официальном  YouTube-канале исполнительницы.

На видео Каменских предстала в двух образах: обнаженная в ванной с мокрыми кудрями, и в розовой шубе с ярком помадой и ровными волосами.

"Эта песня для меня очень личная, поэтому и лирик-видео получилось нежным и интимным… Думаю, каждая девушка узнает в этом видео себя. Когда мы влюблены, скрыть свои чувства и эмоции невозможно. Это очень трепетное и окрыляющее чувство, которое я желаю испытать каждому. Любите и будьте любимы!" – написала певица в Instagram.

Видео: Настя Каменских – "Тримай" (YouTube/NKofficial)

Новый ролик звезды прокомментировали многие пользователи сети:

"Нарешті українською".

"Супер!".

"Безумно круто".

"Песня понравилась".

"Песня легкая, звенящая, задорная. А клип - секси, томный... Не стыкуется как-то. Представляется мне больше как девушка легкой походкой в летящем платье бежит по городу...как в рекламе каких-нибудь духов".

Скриншот комментариев (YouTube/NKofficial)

Кстати, группа "Время и Стекло" представила новый провокационный клип.

Что вы не знали о NК? (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Настя Каменских
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