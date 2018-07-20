"Наш з тобою рок-н-рольний фронт": Бумбокс провели акцію на кордоні з Кримом (фото, відео)

Фото: виступ гурту "Бумбокс" (instagram.com/boomboxfamily)

Акція була влаштована на підтримку всіх політв'язнів

Увечері в п'ятницю, 19 липня, учасники групи "Бумбокс" провели ненасильницьку акцію протесту біля пропуску Каланчак (Херсонська область), що на кордоні з окупованим Кримським півостровом.

Метою протестного заходу було підтримати всіх політв'язнів, яких утримує Росія, в тому числі і в Криму. На акцію прийшли сотні людей для того, щоб підтримати музикантів.

На своїй сторінці в Facebook продюсер гурту "Бумбокс" Олексій Согомонов опублікував фото з проведеної акції.

"Це наш з тобою рокнрольный фронт. P. S. Музика поза політики говорили вони. Ми просто їздимо на гастролі, говорили вони. Fuck this shit", - підписав він публікацію.

Фото: концерт "Бумбокс" (facebook.com/asogomonov)

На офіційному акаунті групи Instagram також з'явилися нові знімки з концерту:

Фото: концерт "Бумбокс" на кордоні з Кримом (instagram.com/boomboxfamily)

В мережі користувачі почали поширювати фотографії і відеозаписи з минулої акції гурту.

"Мабуть, це самий сильний концерт року. До мурашок. Тільки вчора згадувала, що ношу в гаманці, крім грошей, квиток на поїзд Київ-Севостополь, 8 березня 2014 року. Крим, сумуємо", - написала Marina Baturinets у Facebook.

Наодинці #Бумбокс #BFT #FreeSentsov #Каланчак Ненасильницька акція протесту на адмінмежі з Кримом. Опубліковано Olga Chertkova Четвер, 19 липня 2018 р.

Відео: виступ гурту "Бумбокс" (facebook.com/baturinets.m)

"Найкрасивіша і найважливіша сцена ever", - підписала свою публікацію Olga Chertkova.

Фото: перед акцією групи "Бумбокс" (facebook.com/olga.chertkova.50)

Шанувальники творчості музикантів розповіли про свої емоції після концерту.

"Які ж ви молодці!", "Те, що ви зробили, - неймовірно", "Спасибі вам за ваші справи та за ваші серця", "Круто! Спасибі організаторам цього заходу, це потрібно робити", "Дякую. Мурашки по шкірі", "Слухала вас сьогодні. Нереально!" - написали користувачі в коментарях до публікацій групи.

Скріншоти коментарів (instagram.com/boomboxfamily)

Зазначимо, що концерт відбувся в рамках спільної з Білоруським Вільним театром роботи над документальною кінострічкою "Return Ticket". Його метою – привернути увагу світової спільноти до проблеми незаконної окупації частини територій України та порушення прав людини, а також політв'язнів. Фільм буде знятий за підтримки Міжнародної асоціації журналістів.

Нагадаємо, популярна українська група "Океан Ельзи" нарешті завела офіційну сторінку в соціальній мережі Instagram. Поки що на сторінці групи є тільки один запис.

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