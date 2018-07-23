"Наша запальничка": Оля Полякова поділилася своєю шаленою радістю з шанувальниками

Співачка показала обличчя без макіяжу
Епатажна суперблондинка української естради Оля Полякова опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram, де поділилася своєю радістю з шанувальниками.
Нещодавно артистка заробила свій перший мільйон фоловерів на акаунті. Вона шалено зраділа цьому факту і вирішила подякувати фанатам за це.
Знаменитість не стала якось по-особливому підписувати відеозапис. "1000000", - написала вона в публікації.
Зазначимо, що Оля постала перед фанатами зовсім без макіяжу, що оцінили її підписники.
Відео: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
"Дорогі мої, улюблені, я вас вітаю! І себе вітаю! Нас з вами мільйон! Ура-а-а! Спасибі вам величезне за те, що ви зі мною!" – сказала артистка у відео.
Шанувальники розділили радість разом із співачкою і привітали її з першим мільйоном.
"Оля, ти супер клас", "Оля наша запальничка. Супер бомба. Справжня зірка", "Полякова - це ядерна боєголовка, яскрава, щира, позитивна. Образ щасливої жінки", "Вітаю", "Вся планета скоро буде на вас підписана, в тому числі й інопланетяни", "Ви розкішна", "Оля справжня, жива, без макіяжу, як ніби своя подружка. Найкраща! Люблю і поважаю за вашу відвертість і щирість. Окреме спасибі і захоплення за ваш гумор", "Ви така прикольна без макіяжу", - написали користувачі в коментарях.
Скріншоти коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
Нагадаємо, відома російська співачка і композитор Ірина Дубцова порадувала шанувальників розкішними формами в купальнику. Вона виклала пікантні фотографії у відвертому купальнику, які викликали захоплення у її передплатників.
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