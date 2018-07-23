"Наша зажигалочка": Оля Полякова поделилась своей безумной радостью с поклонниками

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица показала лицо без макияжа

Эпатажная суперблондинка украинской эстрады Оля Полякова опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, где поделилась своей радостью с поклонниками.

Артистка недавно заработала свой первый миллион подписчиков на аккаунте. Она безумно обрадовалась этому факту и решила поблагодарить фанатов за это.

Знаменитость не стала как-то по-особому подписывать видеозапись. "1000000", - написала она в публикации.

Отметим, что Оля предстала перед фанатами совсем без макияжа, что оценили ее подписчики.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 21 Июл 2018 в 12:22 PDT

Видео: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Дорогие мои, любимые, я вас поздравляю! И себя поздравляю! Нас с вами миллион! Ура-а-а! Спасибо вам огромное за то, что вы со мной!" – сказала артистка в видео.

Поклонники разделили радость вместе с певицей и поздравили ее с первым миллионом.

"Оля, ты супер класс", "Оля наша зажигалочка. Супер бомба. Настоящая звезда", "Полякова - это ядерная боеголовка, яркая, искренняя, позитивная. Образ счастливой женщины", "Поздравляю", "Вся планета скоро будет на вас подписана, в том числе и инопланетяне", "Вы роскошная", "Оля настоящая, живая, без макияжа, как будто своя подружка. Лучшая! Люблю и уважаю за вашу прямоту и искренность. Отдельное спасибо и восхищение за ваш юмор", "Вы такая прикольная без макияжа", - написали пользователи в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, известная российская певица и композитор Ирина Дубцова порадовала поклонников роскошными формами в купальнике. Она выложила пикантные фотографии в откровенном купальнике, которые вызвали восторг у ее подписчиков.

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