"Шикарная": известная российская певица порадовала поклонников роскошными формами в купальнике

Фото: Ирина Дубцова (instagram.com/dubtsova_official)

Ирина Дубцова хотела прикрыть тело пляжным халатом для фото, но в результате только подчеркнула фигуру

Композитор и певица Ирина Дубцова часто по-разному радует своих фанатов. На этот раз она опубликовала на своей странице в Instagram пикантные фотографии в откровенном купальнике, которые вызвали восторг у ее подписчиков.

Фото: Ирина Дубцова (instagram.com/dubtsova_official)

Поклонники Дубцовой в восторге от красоты своего кумира, ведь пляжная одежда не просто идеально смотрится на фигуре певицы, но и здорово подчеркивает все аппетитные изгибы.

Особое внимание фанов звезды привлек снимок, на котором она позирует в ярком купальнике синего цвета и в легкой накидке такого же цвета. Взгляд подписчиков сразу привлекла зона декольте Ирины, которую певица даже не попыталась прикрыть накидкой, скорее она даже выставила ее напоказ.

Но эта "оплошность" даже понравилась пользователям соцсети, и снимок меньше чем за сутки набрал 33 тысячи просмотров и около 300 комментариев: "Это просто огонь. Ирина, Вы шикарная", "Ирина, вы такая женственная", "Ируська, ты молодец!", "Богиня красоты", "Какая ты красивая. Успехов и в творчестве, и в личной жизни", "Ну что скажешь, успешная, красивая, а самое главное здоровая женщина, супер!", "роскошная девушка!", "Ирина,какая вы красивая. У вас все идеально. И поете вы просто супер ". Также в комментариях поинтересовались, когда певица выпустит новую песню.

Скриншот комментариев к фото (instagram.com/dubtsova_official)

Фото: Ирина Дубцова на отдыхе (instagram.com/dubtsova_official)

Кстати, солистка из дуэта "НеАнгелы", недавно удивила поклонников, опубликовав морское фото с неизвестным парнем.

Рекомендуем к просмотру: