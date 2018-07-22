"Шикарна": відома російська співачка порадувала шанувальників розкішними формами в купальнику

Фото: Ірина Дубцова instagram.com/dubtsova_official)

Ірина Дубцова хотіла прикрити тіло пляжним халатом для фото, але в результаті лише підкреслила фігуру

Композитор і співачка Ірина Дубцова часто і різноманітно радує своїх фанатів. На цей раз вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram пікантні фотографії у відвертому купальнику, які викликали захоплення у її підписників.

Фото: Ірина Дубцова (instagram.com/dubtsova_official)

Шанувальники Дубцової в захваті від краси свого кумира, адже пляжний одяг не просто ідеально виглядає на фігурі співачки, але і чудово підкреслює всі апетитні вигини.

Особливу увагу фанів зірки привернув знімок, на якому вона позує в яскравому купальнику синього кольору і в легкій накидці такого ж кольору. Погляд підписників відразу привернула зона декольте Ірини, яку співачка навіть не спробувала прикрити накидкою, скоріше вона навіть виставила її напоказ.

Але ця "помилка" навіть сподобалася користувачам соцмережі, і знімок менше ніж за добу набрав 33 тисячі переглядів і близько 300 коментарів: "Це просто вогонь. Ірина, Ви шикарна", "Ірино, ви така жіночна", "Ируська, ти молодець!", "Богиня краси", "Яка ти красива. Успіхів і в творчості, і в особистому житті", "Ну що скажеш, успішна, красива, а найголовніше здорова жінка, супер!", "розкішна дівчина!", "Ірина,яка ви красива. У вас все ідеально. І співаєте ви просто супер ". Також в коментарях поцікавилися, коли співачка випустить нову пісню.

Скріншот коментарів до фото (instagram.com/dubtsova_official)

Фото: Ірина Дубцова на відпочинку (instagram.com/dubtsova_official)

До речі, солістка з дуету "Неангели", нещодавно здивувала шанувальників, опублікувавши морське фото з невідомим хлопцем.

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