Настя Каменських нагодувала пенсіонерів супом (фото)

Зірка взяла участь у благодійній акції

Українська співачка Настя Каменських нагодувала пенсіонерів супом в будиночку "Обід без бід", де безкоштовно роздають їжу літнім людям. Про це повідомляє "Інформатор".

Фото: Настя Каменських нагодувала супом пенсіонерів (kiev.informator.ua)

У четвер, 14 червня, на вулиці Васильківська, 1, відкрився ще один пункт роздачі їжі. На відкриття хатки прийшла співачка Настя Каменських, яка допомогла безкоштовно нагодувати пансіонерів. Вона разом з волонтерами розфасовувала обіди в тару і роздавала їх літнім людям.

Фото: Настя Каменських нагодувала супом пенсіонерів (kiev.informator.ua)

До благодійного будиночка прийшло кілька десятків літніх людей. Вони не тільки із задоволенням їли суп, але і фотографувалися із зіркою.

Фото: Настя Каменських нагодувала супом пенсіонерів (kiev.informator.ua)

Раніше Настю Каменських в мережі порівняли з Вікторією Бекхем.

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно поділилася з шанувальниками домашнім знімком, викликала в мережі Іnstagram захоплені відгуки новим знімком. При цьому цікаво, що фанати Каменських через вирази обличчя своєї улюблениці порівняли її з британською співачкою, дизайнером і моделлю Вікторією Бекхем.

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