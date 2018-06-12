"Супермодель": Настю Каменских в сети сравнили с Викторией Бекхэм

Фанатам певицы понравился ее естественный образ

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно поделилась с поклонниками домашним снимком, вызвала в сети Іnstagram восторженные отзывы новым снимком. При этом интересно, что фанаты Каменских из-за выражения лица своей любимицы сравнили ее с британской певицей, дизайнером и моделью Викторией Бекхэм.

Так, на фото Настя позирует сидя в своей брендовой одежде. Кстати, для фотосъемки Каменских подобрали очень естественный макияж в приглушенных тонах.

Настя Каменских в новой фотосессии (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики певицы поспешили отметить, что ей очень идет такой простой образ. А также сравнили ее с Бекхэм.

"Тут похожа на Викторию Бекхэм", - пишет katiushka_smekodub.

"Я думала Виктория Бекхэм", - соглашается natali__nata.

"Такая классная фотка", - отмечает juseagull.

"Оченьь крутая фотка, я в восторге", - комментирует peetrukk.

Скриншот комментариев instagram.com/kamenskux

Британская певица и модель Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Каменских призналась, о каком мужчине она мечтает. Так, Настя отметила, что хочет выйти за мужчину, который, как минимум, на пять лет старше нее.

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