"Супермодель": Настю Каменских в сети сравнили с Викторией Бекхэм

Фанатам певицы понравился ее естественный образ
Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно поделилась с поклонниками домашним снимком, вызвала в сети Іnstagram восторженные отзывы новым снимком. При этом интересно, что фанаты Каменских из-за выражения лица своей любимицы сравнили ее с британской певицей, дизайнером и моделью Викторией Бекхэм.
Так, на фото Настя позирует сидя в своей брендовой одежде. Кстати, для фотосъемки Каменских подобрали очень естественный макияж в приглушенных тонах.
Настя Каменских в новой фотосессии (фото: instagram.com/kamenskux)
Подписчики певицы поспешили отметить, что ей очень идет такой простой образ. А также сравнили ее с Бекхэм.
"Тут похожа на Викторию Бекхэм", - пишет katiushka_smekodub.
"Я думала Виктория Бекхэм", - соглашается natali__nata.
"Такая классная фотка", - отмечает juseagull.
"Оченьь крутая фотка, я в восторге", - комментирует peetrukk.
Скриншот комментариев instagram.com/kamenskux
Британская певица и модель Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, ранее Каменских призналась, о каком мужчине она мечтает. Так, Настя отметила, что хочет выйти за мужчину, который, как минимум, на пять лет старше нее.
Настя Каменских: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua)
Анна Седокова: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua)