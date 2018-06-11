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Интервью

"Как выдержанное вино": Настя Каменских рассказала о мужчине своей мечты (видео)

STYLERЗвёзды        11.06.2018 - 20:00
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица рассказала о своей личной жизни

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, которая занялась сольной карьерой под псевдонимом NK, призналась, о каком мужчине она мечтает. Об этом звезда рассказала в мини-интервью журналисту Максу Назарову. 

Скриншот поста (facebook.com/maks.nazaroff)

Настя отметила, что хочет выйти за мужчину, который, как минимум, на пять лет старше нее.

По ее словам, все мужчины - дети, поэтому лучше всего строить отношения со старшими представителями сильного пола.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Я люблю мужчин постарше. Как минимум, лет на пять. Мужчины - они как детки. Если мне 31, если я выберу себе одногодку, то… Я хочу, чтобы он был как выдержанное вино. Мой секс-символ - это Шон Коннери", - говорит певица.

На шутливый вопрос журналиста, почему ее секс-символ не Олег Винник, Настя сказала, что он тоже и добавила, что очень любит Винника.

Каменских также ответила на вопрос, какие отношения ее связывают с Потапом и когда же она выйдет замуж.

"Я знаю, что всех очень интересует моя личная жизнь. Они все думают, гадают, страдают, потому что не могут понять – Потап не Потап, Федя не Федя, Вася не Вася. Мне нравится играться со своими поклонниками. Но это проблема, потому что, когда ты это все показываешь и рассказываешь – оно все рушится. На самом деле у меня нет никаких секретов, я просто не хочу отвечать на какие-то прямые вопросы и конкретно приводить за руку", - призналась Настя.

Ранее сообщалось, что соблазнительная Настя Каменских блеснула роскошными формами.

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Теги: Настя Каменских
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