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"Супермодель": Настю Каменських в мережі порівняли з Вікторією Бекхем

STYLERЗірки        12.06.2018 - 11:11
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Фанатам співачки сподобався її природний образ

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно поділилася з шанувальниками домашнім знімком, викликала в мережі Іnstagram захоплені відгуки новим знімком. При цьому цікаво, що фанати Каменських через вирази обличчя своєї улюблениці порівняли її з британською співачкою, дизайнером і моделлю Вікторією Бекхем.

Так, на фото Настя позує сидячи у своєму брендовому одязі. До речі, для фотографування Каменських підібрали дуже природний макіяж в приглушених тонах.

Настя Каменських

Настя Каменських в новій фотосесії (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники співачки поспішили відзначити, що їй дуже личить такий простий образ. А також порівняли її з Бекхем.

"Тут схожа на Вікторію Бекхем", - пише katiushka_smekodub.

"Я думала Вікторія Бекхем", - погоджується natali__nata.

"Така класна фотка", - зазначає juseagull.

"Дуже крута фотка, я в захваті", - коментує peetrukk.

Скріншот коментарів instagram.com/kamenskux

Вікторія Бекхем

Британська співачка і модель Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Настя Каменських

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Каменських зізналася, про якого чоловіка вона мріє. Так, Настя зазначила, що хоче вийти за чоловіка, який, як мінімум, на п'ять років старший за неї.

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Теги: Настя Каменських
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