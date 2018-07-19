"Natural": Imagine Dragons представили нову пісню

Imagine Dragons (фото: facebook.com/ImagineDragons)

Пісня стане гімном нового футбольного сезону на американському телеканалі ESPN

Популярна американська рок-група Imagine Dragons випустила новий трек "Natural". За словами учасників колективу, ця пісня про те, як знайти себе і протистояти будь-яким невдачам на своєму шляху.

Відомо також, що "Natural" стане гімном нового футбольного сезону ESPN - популярного американського кабельного спортивного телевізійного каналу.

Imagine Dragons - Natural

Не виключено, що ця пісня увійде в новий альбом Imagine Dragons. Правда, подробиць про нову платівку групи поки немає. Останній альбом "драконів" вийшов у 2017 році.

Зазначимо, що вже 31 серпня Imagine Dragons вперше дадуть масштабний концерт у Києві на НСК "Олімпійському". Виступ пройде в рамках грандіозного туру на підтримку платівки "Evolve".

Раніше Styler писав про те, що Оркестр українських народних інструментів Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка зробив приголомшливий кавер на хіт Imagine Dragons, які спровокували небувалий ажіотаж серед українців.

Відео: РБК-Україна