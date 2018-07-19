"Natural": Imagine Dragons представили новую песню

Imagine Dragons (фото: facebook.com/ImagineDragons)

Песня станет гимном нового футбольного сезона на американском телеканале ESPN

Популярная американская рок-группа Imagine Dragons выпустила новый трек "Natural". По словам участников коллектива, эта песня о том, как найти себя и противостоять любым неудачам на своем пути.

Известно также, что "Natural" станет гимном нового футбольного сезона ESPN - популярного американского кабельного спортивного телевизионного канала.

Imagine Dragons - Natural

Не исключено, что эта песня войдет в новый альбом Imagine Dragons. Правда, подробностей о новой пластинке группы пока нет. Последний же альбом "драконов" вышел в 2017 году.

Отметим, что уже 31 августа Imagine Dragons впервые дадут масштабный концерт в Киеве на НСК "Олимпийском". Выступление пройдет в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки "Evolve".

Ранее Styler писал о том, что Оркестр украинских народных инструментов Львовской национальной музыкальной академии имени Н. В. Лысенко сделал потрясающий кавер на хит Imagine Dragons, которые спровоцировали небывалый ажиотаж среди украинцев.

Видео: РБК-Украина