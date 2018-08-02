"Не хотіла співати, замкнулася в собі": сестра Ротару розповіла про трагедію в житті співачки

Фото: Софія Ротару (sofiarotaru.com)

Зірка довго не могла прийти в себе

Народна артистка України Софія Ротару важко переживала втрату чоловіка Анатолія Євдокименка. Про це розповіла сестра співачки Ауріка Ротару в інтерв'ю "Собеседнику".

Вона розповіла, що чоловік Софії Ротару помер у співачки на руках.

"В кінці 1990-х на гастролях Анатолія вразив інсульт. Тільки прийшов в себе від хвороби, через рік – другий. Тоді вже втратив мову. Сонечка довго його лікувала. Відлучалася тільки на концерти та до церкви помолитися. У 2002 році Толю знову поклали в лікарню, і вже там трапився третій інсульт, останній... Толік пішов, не приходячи в свідомість, на руках у Соні. Як же вона переживала!" - поділилася Ауріка.

Сестра Софії Ротару зізналася, що народна артистка більше не хотіла співати.

"На півроку вона зникла з телеекранів. Відмовилася від усіх концертів та зйомок. Вперше за 30 років участі у телепрограмі "Пісня року" не поїхала виступати в новорічних випусках. Не хотіла співати, замкнулася в собі. Кожен день з ранку ходила на цвинтар до чоловіка і проводила в бесідах з ним за кілька годин", - додала вона.

"Соня, та і я теж – однолюби. Ми так любили своїх чоловіків, що після їх відходу навіть думки такої не виникає, що хтось може їх замінити!" - підсумувала Ауріка Ротару.

раніше Софія Ротару поділилася сімейним фото.

Відома українська співачка Софія Ротару, якій нещодавно виповнилося 70 років, поділилася з шанувальниками сімейним фото з дітьми і онуками.

На фото співачка позує з сином, який зробив селфи, невісткою і своїми онуками.

"Онуки і діти вже зовсім дорослі! Найдорожчі моменти мого життя - коли ми всі разом! Люблю Вас", - написала Ротару.

До речі, 16-річна внучка Софії Ротару підкорює шанувальників модельною зовнішністю.

Що ви не знали про харизматичну ведучу