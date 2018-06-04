"Не знаю, чи може це допомогти": російський мультиплікатор оголосив голодування в підтримку Сенцова

Таким чином він вирішив хоч якось вплинути на ситуацію

Російський педагог-мультиплікатор Євген Шинків оголосив голодування в підтримку українського політв'язня режисера Олега Сенцова. Про своє рішення мультиплікатор написав на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Євген Кабаков (facebook.com/eg.kabakov)

"2 червня з самого ранку я приєднався до голодування на підтримку Олега Сенцова. Шляхом Шури Буртіна. Але турбуватися сильно за мене не варто. Днів 20, я думаю, спокійно протримаюся, а там подивимося. Не знаю, може це допомогти по суті. Буду вважати, що це пост підтримки. Молитися буду, як вмію. Вся інше життя, звичайно, не скасовується, хоча трохи трансформується", – заявив він.

Скріншот поста (facebook.com/eg.kabakov)

Нагадаємо, що Лія Ахеджакова закликала людей допомогти звільнити Сенцова.

"Ми повинні підняти хайп. Без телевізора, без інтернету хайп не виходить. Тому що Сенцов - це не просто Сенцов, це ще і те, що сталося у нас з Україною. І пів-Росії підтримує це і готові за хорошу зарплату поїхати вбивати людей на Донбас", - заявила Лія Ахеджакова.

Олег Сенцов. Один у полі воїн