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"Не знаю, может ли это помочь": российский мультипликатор объявил голодовку в поддержку Сенцова

STYLERЗвёзды        04.06.2018 - 09:51
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Таким образом он решил хоть как-то повлиять на ситуацию

Российский педагог-мультипликатор Евгений Кабаков объявил голодовку в поддержку украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова. О своем решении мультипликатор написал на своей странице в Facebook.

Фото: Евгений Кабаков (facebook.com/eg.kabakov)

"2 июня с самого утра я присоединился к голодовке в поддержку Олега Сенцова. По стопам Шуры Буртина. Но беспокоиться сильно за меня не стоит. Дней 20, я думаю, спокойно продержусь, а там посмотрим. Не знаю, может ли это помочь по существу. Буду считать, что это пост поддержки. Молиться буду, как умею. Вся остальная жизнь, конечно, не отменяется, хотя немного трансформируется", – заявил он.

Скриншот поста (facebook.com/eg.kabakov)

Напомним, что Лия Ахеджакова призвала людей помочь освободить Сенцова.

"Мы должны поднять хайп. Без телевизора, без интернета хайп не получается. Потому что Сенцов - это не просто Сенцов, это еще и то, что случилось у нас с Украиной. И пол-России поддерживает это и готовы за хорошую зарплату поехать убивать людей на Донбасс", - заявила Лия Ахеджакова.

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Теги: Олег Сенцов
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