"Немає більшого щастя": Єфросиніна зворушливо привітала сестру з днем народження (фото)

Телеведуча вважає її чудовою мамою та другом

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна зворушливо привітала свою молодшу сестру Лізу Ющенко з днем народження. Відповідний пост вона зробила на своїй сторінці в Instagram.

"З моменту, як в моєму семирічному житті з'явилася Ліза, мама завжди повторює одне: «Немає більшого щастя для мене, ніж знати, що ви дружите!» Коли восьмирічний Лизок тихо підкладала кнопки на стілець моєму хлопцеві, а я потім «випадково» зачіпала її голову своєю ногою, нам здавалося, що наша дружба навіки залишиться лише маминою мрією. Потім ми дорослішали", - сказала вона.

Фото: Маша Єфросиніна та її сестра Ліза Ющенко (instagram.com/mashaefrosinina)

Більш того, за словами Єфросиніної, зараз вони з Лізою роблять все можливе, щоб їхні діти також подружилися.

"Потім народжувалися наші дочки. Потім ми одночасно завагітніли нашими синами. Тепер ми самі робимо все, щоб вони дружили і поважали один одного. Я ж рада нишком помічати, як мама тихо з посмішкою спостерігає за нами, коли ми всім нашим табором збираємося, і зупиняється час", - наголосила телеведуча.

Фото: скріншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

У той же час користувачі мережі уточнили, що досить добре розуміють маму телеведучої.

"Як я розумію вашу маму. У самій дві дорослі доньки. І хоча за весь цей час вони жодного разу не посварилися, все одно тривога не покидає мене. А ви досить прогресивна людина. З вами неможливо посвариться", - сказала користувач Олена Пахмелкіна.

"Дуже душевно і зворушливо написано", - підкреслив юзер Наталія Алицетал.

"Ви справді дуже красиві з сестрою, хоча, по-моєму, не схожі. Ми теж з сестрою почали зближуватися коли подорослішали", - уточнила користувач Ольга Смаль.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка отримала статус Почесного посла в Україні від Фонду ООН в області народонаселення, взяла участь у кумедній фотозйомці, вбравшись у костюм популярного емодзі – какашки.

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